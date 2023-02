Verein Mühlviertler Waldhaus vergab hohe Auszeichnung

Die ganze Bandbreite einer Funktionärstätigkeit, von schönen Erfolgen bis zu herausfordernden Rückschlägen, erlebte Heinrich Graser in den vergangenen zehn Jahren als Obmann des Vereins Mühlviertler Waldhaus. Nun war es für ihn an der Zeit, bei der Generalversammlung seine Funktion zurückzulegen und das Staffelholz sinnbildlich an seine Nachfolgerin Anita Fleischanderl weiterzureichen.

In seinem Rückblick über die vergangenen Jahre betonte Graser mehrmals die gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen sowie den guten Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Ohne die freiwilligen Helfer wäre zum Beispiel der Kassendienst im Green Belt Center nicht zu bewältigen. Sichtlich überrascht, aber sehr erfreut bedankte sich Heinrich Graser für seine einstimmig beschlossene Ernennung zum Ehrenobmann. Ihm fehlten sogar kurz die Worte, was man so von ihm sonst nicht kennt.

Der Verein Mühlviertler Waldhaus wurde im Jahr 1972 zum Bau und Erhalt des Mühlviertler Waldhauses gegründet. Dieses wurde 2014 umgebaut und zum nunmehrigen Green Belt Center erweitert. Heinrich Graser ist nach Josef Czernin-Kinsky der zweite Ehrenobmann des Vereins.

„Heinz Graser ist die gute Seele des Verein Mühlviertler Waldhaus. Daher sind wir sehr dankbar, dass er uns weiterhin als Helfer mit Rat und Tat zur Seite steht,“ würdigte Anita Fleischanderl ihren Vorgänger. Die neue Obfrau Anita Fleischanderl will sich mit ihrem Team künftig vor allem für die Erhaltung und Belebung des Hofwieshammers in der Felberbachstraße einsetzen. Dies sei das große Ziel des Vereins. Um die finanziellen Möglichkeiten dafür zu schaffen, wird unter anderem heuer im Sommer ein Schmiedefest organisiert.

