Mit sieben Abgeordneten ist das Mühlviertel derzeit im Nationalrat vertreten. Je drei stellen die Bezirke Perg (Nikolaus Prinz VP, Sabine Schatz SP und Rosa Ecker FP) und Urfahr-Umgebung (Michael Hammer VP, Claudia Plakolm VP, Alois Stöger SP), Johanna Jachs (VP) kommt aus dem Bezirk Freistadt. Seit einer Woche sind sie im Hohen Haus vereidigt.

Als stellvertretender Klubobmann hat der Altenberger VP-Abgeordnete Michael Hammer einiges an Einfluss im politischen Spiel der Kräfte. "Wir haben in den vergangenen beiden Jahren vieles zusammengebracht. Das muss weitergehen. Meine Schwerpunkte liegen im Sicherheits- und Sozialbereich. Als Wehrsprecher ist es mir wichtig, das Bundesheer zeitgemäß auszustatten", sagt Hammer, der gerade auf Truppenbesuch in Sarajevo ist. Seine Aufgabe in diesem Bereich bezeichnet er als "schwierig, aber notwendig". Im Sozialbereich gelte es vor allem, die Finanzierung der Pflege abzusichern.

Seit zwei Jahren im Parlament als Jugendsprecherin aktiv, will Claudia Plakolm als immer noch jüngste VP-Abgeordnete auch weiterhin Jugendpolitik forcieren. "Jeder Beschluss im Nationalrat ist auch Jugendpolitik. Mein wichtigstes Thema ist die Lehre. Der Fachkräftemangel zwingt uns da zum Handeln. Das Schlimmste ist, wenn man nach der Lehrabschlussprüfung das Gefühl hat, im Bildungssystem anzustehen. Deshalb müssen wir die Lehre mit Perspektiven ausstatten", sagt die Waldingerin. So wäre ein Stipendien-System für Meisterschüler wünschenswert. Auch Fachhochschulen sollen für Lehrlinge attraktiver werden.

Alois Stöger Bild: Volker Weihbold

Die Infrastruktur im ländlichen Raum nennt der Gallneukirchner Alois Stöger (SP) als wichtigen Punkt seiner Arbeit im Nationalrat. Zentral sei dabei der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. "Da ist die Situation im Mühlviertel beschämend. Nach Freistadt gibt es nur 13-mal pro Tag eine Verbindung mit der Bahn. Nach Rohrbach sind es sogar nur zehn Verbindungen. Die Strecken gehören dringend ausgebaut und mit einem anständigen Takt versorgt", so Stöger.

Johanna Jachs

Mit der aktuell wohl jüngsten parlamentarischen Mitarbeiterin des Hohen Hauses, ihrer drei Monate alten Tochter Franziska, trat Johanna Jachs den Dienst im Nationalratsklub der Volkspartei an. Wie bereits im Wahlkampf angekündigt, will die Freistädterin eine Mutterschutz-Regelung für Politikerinnen ermöglichen: "Als Juristin ist mir auch der Justizausschuss ein Herzensanliegen."

Nikolaus Prinz

Ein Routinier im Parlament ist Nikolaus Prinz (VP): Der Bürgermeister von St. Nikola an der Donau feierte gestern seinen 20. Jahrestag als Abgeordneter und wird sich inhaltlich um die Anliegen der Gemeinden und Landwirte kümmern. Allerdings nicht für die gesamte Gesetzgebungsperiode: Der 57-Jährige soll zur Hälfte der Amtszeit – im April 2022 – seinen Sitz im Parlament an die Innviertler Bundesrätin Andrea Holzner abtreten.

Sabine Schatz

Gleich mehrmals prominent im Fokus der TV-Kameras war am Tag der Angelobung Sabine Schatz: Die SP-Politikerin aus Ried in der Riedmark sitzt im Plenarsaal zwei Reihen vor Philippa Strache, der am ersten Parlamentstag die meiste Medienaufmerksamkeit gewidmet war. Für Schatz war es nach 2017 die zweite Angelobung: "Auch beim zweiten Mal war es ein aufregendes Erlebnis. Es ist eine Ehre, im Hohen Haus vereidigt zu werden." Schatz will politisch "eine Stimme für jene sein, die es sich nicht selbst richten können". Als Beispiele nennt sie ein Sofortpaket gegen Kinderarmut sowie das Schließen der Einkommensschere zwischen männlichen und weiblichen Beschäftigten. Diese sei in ländlichen Regionen eklatant.

Rosa Ecker

Die Mühlviertler Freiheitlichen sind seit voriger Woche durch Rosa Ecker im Nationalrat vertreten. Sie wurde von ihrer Fraktion als Sprecherin für die Themen Gleichbehandlung und Senioren bestimmt. Als Landesobfrau der Freiheitlichen Frauen und ihre Tätigkeit im Verein für Pflege- und Adoptiveltern seien ihr diese Sozialthemen auch im Parlamentsklub anvertraut worden. "Es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit", sagt die Saxenerin über ihre neuen Aufgaben. (lebe, fell)