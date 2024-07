Verdienste um die Gemeinde und den Bauernstand

Kaum eine andere Person aus Naarn hat in Gemeindepolitik und Interessensvertretung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren so deutliche Spuren hinterlassen wie Gertraud Schober. Für ihre Verdienste in der Kommunalpolitik wurde Schober nun von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem silbernen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Gertraud Schober war 12 Jahre lang für die Volkspartei Mitglied im Gemeinderat im Ausschuss Sport und Kultur tätig. Eine Funktionsperiode lang war sie zudem Vizebürgermeisterin von Naarn. Viele Projekte in Naarn tragen ihre Handschrift: Entlang des Aulehrpfads mit seinen Stationen konnten mit ihrer Hilfe zwei ganz besondere Highlights eröffnet werden: "Doni", Österreichs größer begehbarer Fisch, sowie der 14 Meter hohe Aussichtsturm mit Blick auf den Fischaufstieg und den Ötscher.

Eine funktionierende und gut ausgebaute Infrastruktur wie die Eröffnung der Krabbelstube Naarn sowie die Erweiterung der Nachmittagsbetreuung und Einführung der Schulausspeisung in der Volksschule Naarn waren für Gertraud Schober von großer Bedeutung. Als Landwirtin und Vertreterin der Landwirtschaft waren ihr die Grundzusammenlegung bei den Hauswiesen und die Umwidmung von Grundstücken in Bauland oder Betriebsbaugebiete sowie auch die Renaturierung des Flusses Naarn besonders wichtig.

Zudem stand Gertraud Schober 12 Jahre lang als Bezirksbäuerin für ihre Standeskolleginnen ein. Dafür wurde ihr im Jahr 2013 der Titel "Ökonomierat" – die höchste öffentliche Auszeichnung, die eine Bäuerin oder ein Bauer im Beruf erreichen kann – verliehen. Die Bundesauszeichnung wurde Gertraud Schober von Landeshauptmann Thomas Stelzer im Steinernen Saal des Linzer Landhauses. Einer der ersten Gratulanten war Naarns Bürgermeister Martin Gaisberger (VP).

