Veranstalter fixieren Termin für Jännerrallye 2023

Eine Rallye-Saison ohne winterliche PS-Action im Bezirk Freistadt. Das war in den Jahren 2021 und 2022 eine für viele Motorsport-Fans traurige Realität. Einer Absage im Jahr 2021 folgte heuer zunächst eine Verschiebung auf den Februar und dann erneut die Absage. Für den Jänner 2023 rechnet der Rallye Club Mühlviertel fest mit einer Rückkehr der Traditionsveranstaltung. Vom Donnerstag, 5. Jänner, bis Samstag, 7. Jänner, soll – wie am Montag bekannt gegeben wurde - der Staatsmeisterschaftslauf wieder wie gewohnt im Raum Freistadt durchgeführt werden.

Am Vormittag des 5. Jänner wird der schon gewohnte „Shakedown“ in Oberrauchenödt stattfinden, ehe am Nachmittag eine Sonderprüfung als offizielle Eröffnung und am Abend die Fahrerpräsentation in der Freistädter Messehalle angesetzt sind. Die insgesamt 17 Sonderprüfungen mit 170 Wertungskilometern werden sich auf zwölf Gemeinden verteilen. Die Siegerehrung der „LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger” wie die Rallye offiziell heißt, ist schließlich für Samstag, 7. Jänner, ab 18 Uhr wieder in der Messehalle Freistadt geplant.

Die Freude auf die Rückkehr der Jännerrallye sei sowohl im Rallye Club Mühlviertel als auch bei den vielen Beteiligten rund um Freistadt spürbar, sagt Obmann Christian Birklbauer: „Wir sind bereits mit den zuständigen Behörden in Kontakt. Die Gespräche laufen sehr gut und wir freuen uns schon, dass es im kommenden Winter endlich wieder spitzenmäßigen Rallyesport bei uns zu sehen geben wird.“