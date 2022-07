Verängstigtes Pferd lief auf Lasberger Straße

Da staunten einige Autofahrer am Montagnachmittag auf der Lasberger Straße nicht schlecht: Eine frei laufende Stute, in deren Schweif sich ein Rechen verfangen hatte, hatte sich auf die Landesstraße verirrt. Das Pferd war von einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Ortschaft Edlau entlaufen und durch den Kreisverkehr weiter in Richtung Freistadt galoppiert.

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tierrettung, der beruflich auf der Strecke unterwegs war, versuchte, die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen und verständigte die Einsatzkräfte. Etwa auf Höhe des Feuerwehrhauses stürzte das Huftier über eine Mauer und verletzte sich dabei am Hinterlauf.

Anrainern und Zeugen gelang es, das panische Pferd etwas zu beruhigen und im Bereich einer Kreuzung einzukesseln. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lasberg sicherten den Bereich zusätzlich mit Scherengittern. Nach Versorgung durch einen Tierarzt wurde das Pferd von seinem Besitzer abgeholt und konnte auf einen Hänger aufgeladen werden.