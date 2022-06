Vatertag in PS-Schräglage beim Julbacher Bergrennen

Auf ein Motorsport-Fest dürfen sich die Fans am Wochenende in Julbach freuen. Nachdem das Bergrennen des MSC Julbach einmal mehr EM-Status einnimmt und zur heimischen Staatsmeisterschaft zählt, ist die Zahl der Teilnehmer so groß wie noch nie: 240 Motorsportler haben ihre Nennung für das Rennen abgegeben und machen die Veranstaltung damit zu einem Großereignis für Fans starker Motoren und beeindruckender Schräglagen.

Mittendrin im Starterfeld ist beispielsweise Simona Zaccardi. Die Italienerin gilt als schnellste Berg-Motorradfahrerin Europas und wird in Julbach ihre 600er-Supersport-Honda den Berg hinaufjagen. Ebenfalls am Rennen teilnehmen werden die bisherigen Julbach-Sieger Andreas Gangl, Wolfgang Gammer sowie Jean-Luc David aus Frankreich. Nach seinem Streckenrekord aus dem Jahr 2019 gilt der Franzose auch heuer als heißester Sieganwärter. Lokalmatadore sind Markus Besendorfer aus Grafenau, der mit seiner KTM Superduke an den Start geht, sowie das Ehepaar Helga und Peter Gierlinger mit einem Yamaha-F1-Seitenwagengespann.

Gefahren wird auf einer abgesicherten Strecke von der Filzmühle nach Vorderschiffl mit langgezogenen und engen Kurven sowie einer langen Zielgeraden. Etwas mehr als eine Minute benötigen die Schnellsten, um die zweieinhalb Kilometer zurückzulegen. Die Topografie ermöglicht es den Zusehern, große Teile der Strecke einzusehen. In den Rennpausen lassen sich zudem mit einem kostenlosen Shuttlebus andere Bereiche der Rennstrecke erreichen.

"Einem Vatertag mit Motorsport auf Topniveau steht nichts im Weg", sagt Michael Hölzl, Obmann des MSC Julbach. Denn auch ein Showprogramm haben die Veranstalter auf die Beine gestellt: Dieses bestreiten die BMW-Drifter Alexander und Gregor Kavalir aus dem Bezirk Eferding. Zudem wird Martin Roßgatterer seinen neuen Rallye-Boliden im Renntempo über die Strecke bewegen.

Die Trainingsläufe sind für Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, angesetzt. Grünes Licht für die beiden Renndurchgänge gibt es am Sonntag ab 12.30 Uhr.