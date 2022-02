Vandalen trieben in Tragwein ihr Unwesen

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben die Vandalen sieben Gebrauchtwagen sowie einen Reifencontainer in der Pregartener Straße in der Nähe eines Autohauses mit Lackspray besprüht. Die Pkws seien nicht zum Verkehr zugelassen, so die Polizei. Außerdem seien sechs Außenspiegel abgerissen und die Autos mit Fußtritten beschädigt worden. Vermutlich dieselben Täter haben das Buswartehäuschen in der Nähe des Altstoffsammelzentrums Tragwein besprüht - ebenfalls in oranger und brauner Farbe. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt, die Polizeiinspektion Bad Zell bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4301.