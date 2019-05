US-Amerikaner neuer Volleyball-Coach in Perg

Nach dem Abgang von Erfolgstrainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova sind die Prinz Brunnenbau Volleys bei der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden: Am Montag unterzeichnete Dan Kellum einen Vertrag als Headcoach für die kommende Saison 2019/20.

Der gebürtige US-Amerikaner spielte in seinen neun Jahren als professioneller Volleyballspieler in Tschechien, Finnland, Libanon und dann bei den österreichischen Bundesliga-Teams von Amstetten, Enns und Waldviertel. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Amstetten. In Perg soll Kellum nun den Aufbau eines neuen Teams begleiten. Ziel ist es, mit abgespecktem Budget und ohne Legionärinnen eine Mannschaft zu formen, die sich im Mittelfeld der Austrian Volley League Women platzieren kann. Vor allem aber will man im Cupbewerb, bei dem keine Legionärinnen spielberechtigt sind, an der Spitze mitmischen.

„Wir wünschen Dan alles Gute für den Start und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit hier bei uns in Perg“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Auch der neue Cheftrainer gibt sich voller Tatkraft: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Headcoach der SG Prinz Brunnenbau Volleys. Ich bedanke mich bei Teammanager Josef Trauner und dem gesamten Club, dass sie mir diese Chance eröffnet haben.“ Mit der Arbeit in Perg will Kellum umgehend beginnen: „Die Saison beginnt jetzt!“