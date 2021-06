Urlaub auf der Verkehrsinsel und ein Gruß vom gigantischen Schachtelberg

"Ein Kunstwerk zu schaffen, ist ein sehr persönlicher Vorgang", sagt Sarah Kamleitner, Leiterin der Künstlergruppe der Lebenshilfe Grein über den kreativen Prozess, auf den sich Kunstschaffende jedes Mal aufs Neue einlassen. So gesehen sind es 13 Einblicke in die Persönlichkeiten ganz besonderer Künstler, die seit dem Wochenende das Stadtbild von Grein an der Donau bereichern. Zum 40-Jahr-Jubiläum der Lebenshilfe in Grein entstand dieser künstlerische Stadtrundgang unter dem Titel "Was ist normal?".

Diskurs zur Normalität

Die Ausstellung im öffentlichen Raum sei nicht nur ein Geschenk an die Stadt, sondern auch ein Statement, so Lebenshilfe-Werkstättenleiter Walter Edtbauer: "Wir wollten das Jubiläum nutzen, um zu zeigen, was wir können. Dabei nehmen unsere Künstler nicht die Rolle der Bedürftigen ein, sondern treten selbstbewusst auf. Denn sie sind ein Teil unserer Gesellschaft wie jeder andere Mensch auch."

Neben Sarah Kamleitner haben Anna Maria Brandstätter und Willibald Katteneder den Entstehungsprozess begleitet. Gastbeiträge lieferte zudem das Atelier "most ART" aus Niederösterreich.

Es sind durchaus kritische Beiträge, mit denen sich die Ausstellung auseinandersetzt. So gedeiht beim "20er Hof" in der Hauptstraße ein wilder Verkehrsschilder-Strauß, im Stadtpark weist ein Fußgängerparkplatz darauf hin, dass Einordnung das halbe Leben ist, und am östlichen Ende der Donaulände verkörpert ein Schachtelberg den Onlinehandel. Das alles lässt sich bei einem gemütlichen Spaziergang entlang des zwei Kilometer langen Rundwegs entdecken.

Nachdenken lässt es sich beim Schlendern von Kunstwerk zu Kunstwerk natürlich auch darüber, was denn nun wirklich normal ist. Anregungen dazu liefert die elfte Station "Galerie in der Box". Sarah Kamleitner: "Wir haben zwei Monate lang vor der Post einen Briefkasten aufgestellt und Passanten gebeten, ihre Gedanken zu Normalität aufzuschreiben. Da haben wir oft zu hören bekommen, dass es sehr schwer sei, hier eine Antwort zu geben." Manchmal ist Normalität so unterschiedlich und bunt wie wir Menschen.

"Was ist normal?" ist bis 30. September im Stadtgebiet von Grein an der Donau zu sehen.