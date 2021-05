Urfahr-Umgebung als "dynamischer Zukunftsbezirk"

Ob das Software-Unternehmen Softpoint in Steyregg, der Türenhersteller WIPPRO in Vorderweißenbach oder auch Next Generation Recyclingmaschinen in Feldkirchen an der Donau: "Sie alle liefern beste Leistung und höchste Qualität und sie sind zum Teil bereits Jahrzehnte mit der Region verbundene, verantwortungsvolle regionale Arbeitgeber", sagte Landesrat Achleitner, der gleich einen Spatenstich bei Next Generation Recyclingmaschinen (NGR) setzen durfte. Das Unternehmen verfüge über großes Know-how auf dem Gebiet der zukunftsträchtigen Kreislaufwirtschaft.