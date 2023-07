Upper Austria Tattoo: Rohrbach wird zur internationalen Blasmusik-Bühne

Die Gebirgsjäger-Kapelle Bersaglieri de Lecco wird in Rohrbach spielen.

Seine erste musikalische Ausbildung erhielt Harald Haselmayr in der Musikschule Rohrbach an der Trompete. Als Leiter der Militärmusik Oberösterreich und später der Polizeimusik ist Harald Haslmayer ein Vollblut-Blasmusiker. Mit dem ersten internationalen Blasmusik-Festival in Rohrbach bringt er ein dreitägiges Musikfest der Superlative nach Rohrbach-Berg. Von 8. bis 10 September stehen Marschmusik, Konzertmusik und Kultur im Mittelpunkt. Warum sich der Bürgermeister von Niederwaldkirchen das antut?

Ein Fest für Gäste und Musiker

"Die Welt ist momentan eh nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Mir liegt die Musik am Herzen, und ich möchte den Besuchern, aber auch den Musikern ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen", sagt er. Los geht es schon am ersten Festival-Tag mit einem Konzert der Nationen im Centro, welches vom Lions-Club veranstaltet wird. Auf der Bühne stehen das Orchester der Polizei Warschau, das Militärorchester Budapest, die Rainermusik Salzburg sowie die Stadtkapelle Passau.

Am Samstag findet dann die Marschmusikschau, das "Upper Austria Tattoo" am Rohrbacher Sportplatz statt: Die Kapellen vom Freitag bekommen Unterstützung von der Seniorenmusik Perg, Pipes and Drums Czestochowa aus Polen und der Bersaglieri de Lecco aus Italien, einer Gebirgsjäger-Kapelle, die ihre Auftritte großteils im Laufschritt absolviert. Aber auch die Trachtenmusikkapellen aus Oberwang und Bad Leonfelden werden aufmarschieren, ergänzt von Stadtkapelle Rohrbach-Berg und Musikverein Arnreit.

Am Festival-Sonntag schließlich findet das Konzert der Traditionen im Centro statt, welches unter der Patronanz der Goldhauben und des Seniorenbundes steht. Es spielen die Stadtmusik Vöcklabruck und Ladislav Kubes mit der Blaskapelle Veselka aus Tschechien.

Einzigartiges Programm

Mit diesem Programm brauche man sich vor allem qualitativ nicht zu verstecken. "So etwas in dieser Form ist in der Region einzigartig", verspricht der Organisator. Trotzdem sind die Ticketpreise zwischen 20 und 25 Euro recht günstig veranschlagt.

Für das Tattoo am Samstag wird sogar eine eigene Tribüne für etwa 1500 Zuschauer aufgebaut. "Es wird eine Mega-Schau. Das kann ich jetzt schon versprechen", sagt Haselmayr und dankt vor allem den Sponsoren der Veranstaltung: "Ohne wirtschaftliche Unterstützung könnten wir so eine Großveranstaltung in der Region nicht stemmen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.