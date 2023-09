Unterweißenbach: 44-Jähriger stürzt von Gerüst auf Eisenstangen

Das Brüderpaar war mit Bauarbeiten an einer neuen Lagerhalle beschäftigt, als der 44-Jährige aus dem Bezirk Freistadt, Mühlviertel, am Donnerstag um 15.45 Uhr von einem Einhängegerüst an der Außenseite der Schalung rund zweieinhalb Meter in die Tiefe stürzte. Er fiel dabei auf Steckeisen beziehungsweise das Streifenfundament und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Ein weiterer Baustellenhelfer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungshelikopter "Christophorus 10" in ein Linzer Krankenhaus gebracht.

