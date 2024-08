Untersuchung: Wie sauber sind Flüsse abseits offizieller Badeplätze?

MÜHLVIERTEL. Seit 2021 untersuchen grüne Gemeindegruppen der Bezirke Perg, Freistadt und Urfahr Umgebung einmal jährlich die Gusen, den Riederbach und die Donau auf Badequalität. Nun sind die Untersuchungsergebnisse für heuer da: Wie schon in den Vorjahren zeigte die Donau eine gute Badequalität. Die Gusen von St. Georgen abwärts sowie die Kleine Gusen in Neumarkt wiesen heuer zufriedenstellende Werte auf. Der Riederbach und die Mittlere Gusen hätten hingegen noch Aufholbedarf. Während die offiziellen Badestellen vorwiegend eine sehr gute Wasserqualität aufweisen, liegen über Gewässer abseits der offiziellen Badestellen nur wenige Daten vor, die Auskunft zur Qualität geben könnten. Das musste auch Renate de Kruijff, Biologin und grüne Gemeinderätin von St. Georgen an der Gusen, feststellen, als sie sich vor einigen Jahren fragte, ob die Gusen eigentlich ein sicheres Badegewässer für ihre Kinder sei. Um mehr Klarheit zu bekommen, zieht sie seither jeden Sommer selbst Wasserproben und bringt sie zur Untersuchung in ein staatliches Labor. Seit 2021 koordiniert sie auch die Proben in mittlerweile acht Gusen-Gemeinden. Auch der Riederbach und die Donau werden untersucht. Wie schon in den Vorjahren wies die Donau in Luftenberg/Abwinden eine gute Badequalität auf. Die Gusen lieferte in St. Georgen, Langenstein, Mauthausen und in Neumarkt heuer passable Ergebnisse. Sorgenkinder waren zum wiederholten Mal Katsdorf und vor allem Engerwitzdorf. Wie auch in den drei Vorjahren war die Wasserqualität dort am schlechtesten.

Nach Regen ist Baden tabu

Renate de Kruijff: "Die Gusen ist ein wichtiger Naherholungsort für die Menschen in den anliegenden Gemeinden. Vor allem für die Kinder ist es ein großes Abenteuer, dort zu spielen. Meine Kinder wissen mittlerweile, dass sie beim Spielen und Baden aufpassen müssen, dass sie kein Wasser verschlucken, und dass sie danach duschen müssen. Nach Regen ist die Gusen zum Baden einige Tage komplett tabu."

Verbesserung erreicht

Was könnte aber der Gusen helfen? Die Errichtung von Regenrückhaltebecken habe die Situation in den letzten Jahren schon enorm gebessert. "Es sollte weiterhin intensiv daran gearbeitet werden, ein möglichst dichtes Netz von diesen Anlagen zu erreichten, um bei Regen das Einspülen von Kanalabwässern zu verringern. Auch die Trennung von Regenwasser und Abwasser muss forciert werden", sagt die Initiatorin. Da die Gusen ein sehr kleiner Fluss ist, der proportional sehr viel geklärte Abwässer aufnehmen müsse, wäre die Installation einer zusätzlichen Klärstufe zur Desinfektion der Abwässer in den Kläranlagen sinnvoll. All das kostet natürlich sehr viel Geld. De Kruijff dazu: "Wir entscheiden als Gesellschaft, was uns unsere Flüsse wert sind. Dass das sehr viel ist, zeigen die vielen Flussrenaturierungsprojekte, die nun laufend umgesetzt werden. Aber was nutzen uns die schönsten Flüsse, wenn sie mit Keimen belastet sind? Ich denke, da wird es noch zusätzliche Maßnahmen brauchen." Bis es so weit sei, wolle sie darüber aufklären, wie es um die Badequalität bestellt ist. Denn es sei ein Irrglaube, anzunehmen, die Qualität der Gewässer sei überall gleich hoch.

Ergebnisse online verfügbar

Die Ergebnisse der Badewasseruntersuchungen finden Interessierte auf Webseiten der grünen Gemeindegruppen entlang der Gusen und Donau und auf jener der Grünen Bezirk Perg.

