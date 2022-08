Unterschiedliche Gastgeber mit einer Leidenschaft

Johanna Eckl vom Hotel-Restaurant Mühltalhof in Neufelden, das eben erst wieder zum besten Restaurant in Oberösterreich gekürt wurde, kann auf ein 35-jähriges leidenschaftliches Engagement für ihr Hotel und Restaurant zurückblicken. Im Jahr 1987 hat sie den Betrieb gemeinsam mit ihrem Bruder Helmut Rachinger von den Eltern übernommen. Die Übergabe an die siebte Generation mit Philipp Rachinger ist bereits erfolgreich im Gange.

Touristikerin mit Leib und Seele: Johanna Eckl vom Mühltalhof Bild: WKO

Urlaub am Bauernhof

Der zweite Ausgezeichnete ist Max Kainberger vom Woadhof in Neustift. Er hat mit seiner Frau Christine den Betrieb im Jahr 1992 von seinem Vater übernommen und betreibt diesen seit 30 Jahren gemeinsam mit einer Landwirtschaft. Die Zimmer werden regelmäßig von Stammkunden aus dem In- und Ausland frequentiert. Hallenbad, Sauna, viele Ausflugsmöglichkeiten und vor allem für Kinder viele Erlebnisse beim "Urlaub am Bauernhof" zeichnen den Betrieb aus. Auch der Bürgermeister von Neustift, Christoph Bauer, ließ es sich nicht nehmen, bei der Auszeichnung dabei zu sein.