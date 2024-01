Unterrichtspaket über eine Literatin aus Freistadt

Zu diesem Zweck wurde vom Literaturwissenschafter Martin Vejvar ein sorgfältig recherchiertes Unterrichtspaket zusammengestellt. Eine druckfrische Version davon überreichte eine Abordnung der Gesellschaft an die Direktorin des Freistädter Gymnasiums Sandra Wiederkehr. Das Paket enthält neben verschiedenen didaktischen Vorschlägen für den Einsatz im Unterricht auch eine Auswahl an relevantem Presse- und Fotomaterial sowie den in 16 Sprachen übersetzten Erfolgsroman "Wie kommt das Salz ins Meer".

Zudem wurde über die Leader-Region Mühlviertler Kernland eine kleine Wanderbibliothek finanziert: 30 Exemplare des bekanntesten Buches der Freistädter Autorin überreichte Geschäftsführerin Conny Wernitznig als Klassenlektüre ebenfalls an das Freistädter Gymnasium, in dem Brigitte Schwaiger im Jahr 1967 maturiert hat.

Die für den Einsatz in Oberstufen konzipierten Materialien stehen auf Anfrage allen Schulen zur Verfügung. Anfragen an: verein@brigitte-schwaiger.at

