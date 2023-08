Unternehmer hoffen auf Hotel Freigold als Wirtschaftsmotor für die Region

"Das neue Hotel ist ein Wirtschaftsturbo für Freistadt und unsere Region und ein starker touristischer Impuls für das Mühlviertel", freut sich Christian Naderer, Obmann der Wirtschaftskammer Freistadt, beim eigenen Pre-Opening für die Wirtschaft. Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, war vom riesigen Interesse überwältigt: "100 Tickets standen zur Teilnahme zur Verfügung. In wenigen Tagen gab es allerdings einen Ansturm von etwa 400 Anmeldungen. Das zeigt einerseits die Neugierde und andererseits den hohen Erwartungsdruck an das neue Hotel."

Mehr als 25 Jahre reichen die Bestrebungen in Freistadt zurück, das Nächtigungsangebot im höherqualifizierten Bereich auszuweiten. Am 4. September öffnet das 4-Sterne-Superior-Impulshotel Freigold seine 111 Zimmer und Suiten. Naderer sieht darin einen regionalen Dreifach-Impuls für die gesamte Wirtschaft. Erstens für die regionalen Unternehmen: Das Hotel ist ein wichtiger Frequenzbringer, der zu Mehrumsätzen bei vielen Gewerbebetrieben führen kann, und es bietet eine Top-Unterkunft für Geschäftspartner und Gäste von überregionalen Firmen. Zweitens für den Tourismusstandort: Das Hotel spricht mit seinem innovativen Konzept neue Gästeschichten und ein neues Lebensgefühl an. Und drittens soll das neue Bettenangebot die Entwicklung der Messe Mühlviertel mit ihren zwei modernen Messehallen beflügeln, die zusätzlich auch für Kongresse und mehrtägige Veranstaltungen attraktiver wird. Naderer und Wolfsegger gratulierten Dietmar Hehenberger zu seinem "großartigen Hotel-Investment, welches für ihn das krönende Lebenswerk werden möge".

Naderer, mit einem Schmunzeln: "Hehenberger übertrumpft mit der Höhe des Hotels von über 40 Metern sogar die Habsburger mit dem Bergfried im Schloss Freistadt. Das Hotel Freigold ist der höchste touristische Leuchtturm im Mühlviertel."

