Unternehmer als Gastronomen: Aus dem Kirchenwirt wird das Café Stern

Einen kräftigen Impuls gibt es ab Freitag in der Gastronomie von Vorderweißenbach: Anstatt des im Vorjahr geschlossenen Gasthofs Kirchenwirt wird mit dem Café Stern ein neues Lokal eröffnet. Das neue Café wartet mit einem speziellen Angebot auf: Einerseits trägt es dem vielfach geäußerten Wunsch nach einem Kaffeehaus als gemütlichem Treffpunkt direkt im Ortszentrum Rechnung – und andererseits schließt es eine Lücke im Restaurantbereich. Ab Freitag werden daher frisch zubereitete Menüs ebenso serviert wie kleinere Imbisse und süße Leckerbissen. Die angebotenen Produkte sind dabei ganz auf Regionalität und Nachhaltigkeit abgestimmt: Die Lieferanten kommen – soweit irgendwie möglich – aus Vorderweißenbach und Umgebung. Täglich außer mittwochs und donnerstags ist dabei mit einem umfassenden Frühstücksangebot bereits ab 8 Uhr geöffnet. An Freitagen und Samstagen hält das neue Lokal, das sonst um 22 Uhr schließt, bis nach Mitternacht offen. Sonn- und feiertags ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hinter dem Café Stern – der Name ist eine Hommage an den nahe gelegenen Sternstein – steht als Betreiber die HGH Gastro GmbH aus Vorderweißenbach. Inhaber sind mit Bernhard Haudum, Leopold Gartner und Gerald Holzinger drei Unternehmer aus der Region, die in anderen Branchen erfolgreich tätig sind. "Die Schließung des Gasthofs Kirchenwirt hat unsere wirtschaftliche Struktur enorm getroffen. Das neue Lokal soll wieder zusätzliche Frequenz in den Ortskern bringen und diesen nachhaltig beleben", sagen die frischgebackenen Gastro-Unternehmer. "Unser Ziel ist es, das bestehende Angebot zu ergänzen", betont Leopold Gartner, der auch Bürgermeister von Vorderweißenbach ist. Das Investment ins neue Lokal hat mit seiner politischen Funktion aber nichts zu tun. Operativ wird das Café Stern von drei Gastronomieprofis geführt: Die beiden jungen, gelernten Köche und Kellner Fabian Traxler und Jürgen Larndorfer sind ab Oktober ebenso für die Gäste da wie der von der ehemaligen HMW-Bar in Bad Leonfelden bekannte Gastro-Routinier Heinz Mitter.

