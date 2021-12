Wofür unter normalen Umständen mehrere Wochen Zeit ist, das müssen Zirkus-Chef Alex Kaiser und sein Team dieser Tage in Mauthausen innerhalb weniger Tage schaffen: Den kompletten Aufbau eines Zirkus-Dorfs für zwanzig Artisten, Tiere und alles, was für ein mehrwöchiges Programm dazugehört. Vorige Woche ist das Team mit seinem Tross aus 40 Fahrzeugen aus dem Lockdown-Quartier in St. Pölten angereist.