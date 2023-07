Unter Drogeneinfluss: Motorradfahrer raste mit 105 km/h durch Luftenberg

Auf Drogen und viel zu schnell unterwegs war am Samstagabend ein 20-jähriger Motorradfahrer im Bezirk Perg. Polizisten hatten in Mauthausen beobachtet, wie der Biker mit hohem Tempo und ohne sich zu vergewissern, ob ein Fahrzeug kommt, in die L-569 abbog. Sie folgten dem Motorradfahrer, der laut Tacho mit 105 km/h durch das Ortsgebiet von Luftenberg raste, und hielten ihn an. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der junge Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Eine Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. "Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, der 20-Jährige wird angezeigt", so die Landespolizeidirektion.

