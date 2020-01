Im Sport würde man von einem Start-Ziel-Sieg sprechen. Denn der Maurerwirt – Zusatz "echt gmiatlich" – aus Kirchschlag war bereits im Publikumsvoting zur Wahl der schönsten Gaststube des Landes von Wirtschaftskammer Oberösterreich und OÖN fast durchgehend an erster Stelle zu finden. Wichtig war, auch am Ende vorne zu sein, was dem Maurerwirt nicht nur den Sieg in der Kategorie "Publikumsliebling", sondern auch jenen in der Region Mühlviertel gebracht hat.