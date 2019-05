"Unser historisches Erbe können wir nicht verleugnen"

MAUTHAUSEN. KZ-Gedenkstätte: Wie Einheimische die Befreiungsfeier in Mauthausen miterlebten.

Die Schwertberger Zeitzeugin Anna Hackl war Ehrengast bei der gestrigen Feier in der KZ-Gedenkstätte. Bild: APA/Leiss

Delegationen aus aller Welt, Militär-Einheiten, Diplomaten und Politiker: Es war einmal mehr ein sehr internationales Flair, das die Gedenkfeiern anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen am 6. Mai 1945 begleitete.

Auch wenn sie im Vergleich zu den internationalen Gästen in der Minderheit waren, zeigten auch Einheimische mit ihrer Teilnahme, dass ihnen das Gedenken an den Nazi-Terror ein Anliegen ist. So wie Christine Mairhofer: "Als Mauthausenerin ist es mir schon wichtig, dass ich mich der Geschichte meines Heimatortes stelle." Auch Adam Schmidtberger war die Teilnahme wichtig: "Für mich ist diese Feier zu einem Ort der internationalen Begegnung geworden." Der Perger Franz Naarn ließ sich ebenfalls vom schlechten Wetter nicht abschrecken: "Wer hier in der Region lebt, sollte schon hin und wieder die Gedenkstätte besuchen und die Geschehnisse von damals vergegenwärtigen. Wir können unser historisches Erbe nicht verleugnen." Mit einer größeren Schülergruppe vor Ort war zudem die Neue Mittelschule Mauthausen.

> Video: Gedenken an Befreiung des KZ Mauthausen

Mit viel Arbeit verbunden sind die Befreiungsfeiern für die hiesigen Einsatzorganisationen: Polizei, Feuerwehr und Rettung garantierten einen reibungslosen Ablauf. "Wir sind mit 37 Sanitätern vor Ort. Die Größe der Veranstaltung erfordert es, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind", sagt Klemens Landgraf, der mit Wolfgang Preslmair den Einsatz des Roten Kreuzes koordinierte.

Jugendliche gestalteten mit

Sowohl in Mauthausen als auch bei den Gedenkveranstaltungen in Gusen und St. Georgen war auffällig, wie viele internationale Jugendgruppen nach Oberösterreich gekommen waren. Bei der Feier in Gusen am Samstag haben junge Menschen aus mehreren Ländern die Lager-Nummern auf Bildern der Gefangenen mit den wirklichen Namen überdeckt und diese Tafeln in das Krematorium getragen – den menschenverachtenden Nationalsozialisten zum Trotz, auch 74 Jahre nach dem Kriegsende.

