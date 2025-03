Union Perg begrüßt Forstenlechner als neuen Stadionsponsor

In sattem Blau strahlt seit Freitagvormittag jene große Werbetafel über dem Eingang des Stadions der DSG Union Habau Perg, die das Logo des neuen Stadionsponsors trägt: Es ist das auf Gebäude- und Anlagentechnik spezialisierte Perger Familienunternehmen Forstenlechner.

"Wir haben die Union schon in den vergangenen Jahren regelmäßig unterstützt. Nun ist daraus eine enge Partnerschaft geworden", sagte Margit Forstenlechner bei der Präsentation der auf fünf Jahre geschlossenen Kooperation. Der Sport habe einen unschätzbaren Wert für die Gesellschaft, begründet Forstenlechner das Engagement ihres Unternehmens vor Ort. Das gelte besonders für Kinder und Jugendliche: "Mehr Teamgeist, Disziplin und Durchhaltevermögen. Weniger Smartphone und Gaming. Das ermöglicht ein Engagement im Sportverein." Jugendliche, die diese Einstellung in sich tragen, seien auch für ihre Arbeitgeberbetriebe ein echter Gewinn.

In der Fußballsektion der DSG Union Habau Perg jagen aktuell etwa 130 Kinder in neun Nachwuchsteams dem runden Leder nach. "Der Zulauf ist ungebrochen stark. Das ist für uns als Verein in mehrfacher Sicht eine Herausforderung. Einerseits müssen wir ausreichend Betreuer bereitstellen, andererseits kostet so eine große Abteilung auch Geld. Deshalb sind wir sehr froh, Forstenlechner in unserem Unterstützernetzwerk begrüßen zu dürfen", sagt Vereinsvorstand Alfred Pössenberger.

Der Verein habe in den vergangenen Jahren viel Geld in die Modernisierung der Infrastruktur investiert, weiß Vereinslegende Franz Derntl: "Die Sportanlage ist die Visitenkarte unseres Vereins. Da muss alles passen." So wird demnächst das Klubgebäude mit einer neuen PV-Anlage ausgestattet – inklusive 40-KW-Speicher. Pössenberger: "Damit werden wir das Warmwasser für die Duschen heizen, wenn abends trainiert wird."

So wie bei den Sponsoren setzt der Verein auch bei der Zusammensetzung seines Kaders für die OÖ-Liga auf Regionalität. Pössenberger: "Die wohnen allesamt in einem Umkreis von 20 Kilometern." Neben dem Klassenerhalt in der OÖ-Liga verfolgt der Verein das Ziel, die 1B-Mannschaft schrittweise von der 2. Klasse ein bis zwei Stufen nach oben zu führen, um dem Nachwuchs eine sportliche Perspektive zu geben.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

