Union Naarn mit neuem Vorstand

Die Wahl eines neuen Vorstands vollzog die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn am Wochenende bei ihrer Jahreshauptversammlung. Nach 13 Jahren an der Spitze des Vereins übergab Obmann Josef Huber, seinen Posten an Florian Hintersteininger. Dieser leitet ab sofort mit einem neuen Team die Geschicke der Union.

Josef Huber dankte allen Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern für ihre Treue und ihr Engagement in der Zeit seiner Obmannschaft. Florian Hintersteininger, er gehört dem Verein seit 1998 an, wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Er bedankte sich für das Vertrauen und lobte den scheidenden Vorstand für dessen Verdienste um den Verein. Symbolisch überreichte Altobmann Huber seinem Nachfolger den Zentralschlüssel für die Sportanlage und wünschte ihm viel Erfolg und Freude bei der neuen Aufgabe. Die Union Naarn vereint Sportlerinnen und Sportler in den Sektionen Fußball, Tae Kwon Do, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball und Zielsport.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurden verdiente Mitglieder für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein geehrt. Mit der Ehrennadel in Gold wurden Walter Lettner, Markus Lugmayr-Lettner und Christian Schoder ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber ging an Sigrid Lettner, Vera Rumetshofer, Josef Aistleitner, David Froschauer, Friedrich Mairhofer, Günther Peirleitner, Andreas Prinz, Johann Schatz, und Günther Zobl

