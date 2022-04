Union Julbach muss sich im Spitzenspiel steigern

"Nachdem wir am vergangenen Samstag leichtfertig zwei Punkte verschenkt haben, erwarte ich gegen Altenberg eine komplett andere Vorstellung", sagt Julbachs Trainer Thomas Boxleitner vor dem morgigen Spitzenspiel. Nach vielen coronabedingten Ausfällen in der Vorbereitung und auch am ersten Spieltag ist die Mannschaft noch nicht in Topform.