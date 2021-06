Die B3-Kreuzung in Furth, offiziell heißt sie "Perg West", ist eine der unfallträchtigsten Stellen im Bezirk Perg. Zuletzt war es hier am vergangenen Donnerstag zu einem Zusammenstoß zweier Lkw sowie eines Pkw gekommen, was zum Glück glimpflich ausging. Nicht zuletzt deshalb werden die Stimmen, die einen Ausbau dieser Gefahrenstelle hin zu mehr Verkehrssicherheit fordern, lauter.