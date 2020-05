Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr am Sonntag gegen 9:15 Uhr mit ihrem Pkw in Naarn auf der B 3 von Perg in Richtung Mauthausen. In Naarn kam sie aufs Bankett, auf die linke Fahrbahnseite, kam ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Pkw kam schließlich, nachdem er den dortigen Wildzaun durchschlug, neben den Geleisen der Donauuferbahn auf den Rädern zum Stehen.