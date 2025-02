Unfalllenker (47) scheiterte in Rohrbach mit Fahrerflucht

Drei Verletzte und zwei beschädigte Autos: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalles am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Rohrbach. Ein 47-Jähriger hatte wohl zu spät bemerkt, dass sein Vordermann (56) zu einer Tankstelle abbiegen wollte und war auf das Heck des Wagens aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Auto des 56-Jährigen um die eigene Achse drehte bevor es auf dem Gehsteig zum Stillstand kam.

Fahrerflucht endete nach 200 Metern

Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Fahrerflucht sollte aber nicht lange dauern: Der Wagen war durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt worden, dass er nach gut 200 Metern liegen blieb. Dort wurde der Lenker von einer Polizeistreife gestellt. Nach der Unfallaufnahme brachte ihn die Rettung in das Klinikum Rohrbach. Auch der Unfallgegner und seine Gattin (40) auf dem Beifahrersitz hatten sich leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurden ebenfalls im Klinikum Rohrbach behandelt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.