Unfall wegen Reh: 39-Jährige verletzt

Eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Montagnachmittag auf einem Güterweg von Oepping kommend in Richtung Niederkraml. In Peilstein wich sie einem Reh aus und kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß schließlich frontal gegen einen Baum. Die 39-Jährige wurde verletzt mit der Rettung in das Klinikum Rohrbach gebracht.