Unfall mit Segway in Bad Zell: Hubschrauber flog verletzten 54-Jährigen zu Spital

Der 54-Jährige aus dem Bezirk Schärding hatte am Samstagvormittag an einer geführten Segway-Tour teilgenommen. Er und seine Freunde fuhren auf der Forststraße in Bad Zell einen Berg hinauf. Aus noch unbekannter Ursache kam der Mann zu Sturz und verletzte sich dabei. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" zu einem Krankenhaus geflogen.

