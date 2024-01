Unfall mit Fahrerflucht in Ottensheim: 49-Jähriger verletzt

Sechs Tage nach dem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Am vergangenen Donnerstag, 4. Jänner, waren an der Kreuzung Rohrbacher Straße/Dürnberg zwei Fahrzeuge kollidiert.

Der Unfall passierte gegen 9:10 Uhr, als ein 49-Jähriger mit seinem Pkw auf der B127 in Richtung Ottensheim unterwegs war. Sein Wagen befand sich bereits unmittelbar im Kreuzungsbereich, als ein entgegenkommenden Lenker plötzlich nach links in Richtung Dürnberg abbog.

Unfallgegner fuhr einfach weiter

Um einen schweren Unfall zu verhindern, manövrierte der 49-Jährige seinen Pkw auf die Gegenfahrbahn. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einer Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 49-Jährige wurde dabei verletzt. Sein Unfallgegner setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei stellte an der Unfallstelle Teile des beschädigten Pkws sicher. Die Ermittlungen laufen. Wer Hinweise zu dem fahrerflüchtigen Lenker geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Puchenau unter der Telefonnummer 059133 4338 melden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

