Fahrerflucht in Allerheiligen: Mofa-Lenkerin (15) verletzt

Am Samstagabend gegen 20:10 Uhr kam es in Kriechbaum, einem Ortsteil der Gemeinde Allerheiligen im Mühlkreis, zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Mofa-Fahrerin aus dem Bezirk Freistadt war von Allerheiligen nach Kriechbaum unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Allerheiligen fort, ohne anzuhalten.

Nach Angaben der Mofa-Fahrerin handelte es sich um ein dunkles, großes Fahrzeug. Die Jugendliche wurde aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Sie wurden Zeuge des Unfalls? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Georgen an der Gusen unter der Telefonnummer 059 133/4327 100 erbeten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.