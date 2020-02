Unfall mit drei verletzten Mühlviertlern

Ein 38-jähriger aus dem Bezirk Perg war mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen 5.50 Uhr morgens gemeinsam mit seinem 34-jährigen Bruder auf der Donaustraße, B3, Richtung Arbing unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 36-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Perg, in der Gegenrichtung. Aus unklarer Ursache kam es zu einem Zusammenstoß der Autos. Beide Fahrzeuge wurden in einen Straßengraben geschleudert. Alle Beteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus und in das Keper Uniklinikum nach Linz gebracht.

