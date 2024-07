Unfall in Grünbach: Winkelschleifer traf 31-Jährigen im Gesicht

Der Mann arbeitete am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Grünbach bei Freistadt mit einem Winkelschleifer an einer Betonsäule. Dazu stand er auf der zweiten Etage eines Gerüsts und führte den Schnitt in Kopfhöhe aus.

Flex verkantete sich

Gegen 9:30 Uhr kam es zu dem Unfall: Die Flex verkantete sich und wurde mit voller Wucht von der Betonmauer weggeschleudert. Der 31-Jährige wurde im Gesicht- und Halsbereich getroffen. Die schwere Wunde wurde von einer Polizeistreife, die in der Nähe war, versorgt. Die Rettung brachte den Verletzten dann ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

