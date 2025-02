Unfall beim Fräsen: Mühlviertler trennte sich Fingerteile ab

Den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger hat ein 53-Jähriger bei einem Unfall mit einer Tischfräse etwa zur Hälfte verloren. Der Mühlviertler, der ein Gewerbe angemeldet hat, hatte mit einer Tischfräse gearbeitet. Gegen 14.30 Uhr habe es ihm ein Holzstück "gefangen", berichtet die Polizei am Abend. In weiterer Folge geriet der Arbeiter mit seiner rechten Hand in die Maschine. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Näheres war am Donnerstagabend noch nicht bekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.