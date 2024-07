Unfall bei der Steyregger Brücke: Betonmischwagen stürzte um

Ein stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr und Verkehrsbehinderungen für Pendler: Das sind die Folgen eines Unfalls am Montagnachmittag bei der Steyregger Brücke. Ein tonnenschwerer, vollbeladener Betonmischwagen war gegen 15 Uhr im Bereich der Auf- bzw. Abfahrt zur Brücke umgestürzt. Das Schwerfahrzeug kam seitlich quer über die Fahrbahn liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte sich ersten Informationen zufolge selbst aus der Fahrerkabine befreien. Er wurde von Rettungskräften versorgt.

Die Unfallursache sowie der genaue Unfallhergang war am Abend noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Steyregg an. Es sollte ein langwieriger Einsatz werden, der gegen 19 Uhr immer noch im Gange war. Die Bergung des Mischwagens übernahm eine Spezialfirma, die mit zwei Fahrzeugen und schwerem Gerät vor Ort war. Wie lange die Arbeiten an der Unfallstelle noch dauern werden, war vorerst nicht bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

