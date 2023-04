Unfall auf der B126 forderte zwei Verletzte

Eine 18-jährige Linzerin hatte am Mittwochmorgen bei der Fahrt auf der B126 auf Höhe der Ortschaft Althellmonsödt die Kontrolle über ihren Pkw verloren: Sie kam in der sogenannten Leitnerkurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen eines 79-Jährigen. Sowohl der Pensionist als auch die junge Frau wurden so schwer verletzt, dass sie mit der Rettung in die Med Campus III gebracht werden mussten, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

