Unbelehrbar: Alko-Lenker im Bezirk Perg zum 4. Mal erwischt

Amtsbekannt ist jener 61-Jährige aus dem Bezirk Steyr, der am Abend des 30. Juni von der Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Nachdem er seinen Wagen auf der Donaubrücke in Mauthausen nicht anhalten wollte, fuhren ihm die Beamten auf der B123 bis nach Ennsdorf (Bezirk Amstetten) nach.

1,04 Promille intus

Dort ergab ein Alkomattest 1,04 Promille. Sein Schein konnte dem Mann nicht abgenommen werden, da er schon länger keinen besitzt. Allein im Bezirk Perg war das die vierte Anzeige wegen Alkoholisierung und die achte wegen Fahrens ohne Führerschein.

