Unbekannter zerstörte 40 Schneestangen in Königswiesen

In der Nacht vom Faschingssamstag auf Sonntag wurden zwischen den Ortschaften Mönchdorf und Kastendorf mehr als 40 Schneestangen vom Boden herausgezogen und abgebrochen. Nach rund fünf Kilometern, an der Kreuzung Kastendorf und Kronbachtal, hatte der Täter offenbar genug. Um den Verantwortlichen für die Sachbeschädigungen auszuforschen, bittet die Polizei in Königswiesen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4303.

