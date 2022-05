Unbekannter warf lebendiges Huhn ohne Schnabel in Container

Treibt im Mühlviertel ein Tierquäler sein Unwesen? Eine Reihe von grausigen Funden in den Bezirken Freistadt und Urfahr-Umgebung legt diese Vermutung nahe. Zuletzt bemerkte ein Mühlviertler am Freitagvormittag in einem Container der Tierkörperverwertung Pregarten einen Plastiksack, in dem sich ein Tier bewegte. Als der 40-Jährige den Sack öffnete, bot sich ihm ein unappetitlicher Anblick: Er sah den blutverschmierten Kopf und den abgetrennten Schnabel einer Henne. Das Huhn wurde anschließend von seinem Leid erlöst.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, war dies nicht der einzige Fund dieser Art. In jüngster Zeit wurden in den Gemeinden Alberndorf, Gallneukirchen und Unterweitersdorf ähnliche Vorfälle angezeigt. Die Polizeiinspektion Pregarten bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4306.