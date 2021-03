Unbekannter legte Köder mit Nadeln aus - Polizei bittet um Hinweise

Eine portugiesische Wasserhündin schnappte am Freitag nach dem Köder. Ihre Besitzerin konnte das Stück Fleisch noch rechtzeitig aus ihrem Maul nehmen, das Tier blieb unverletzt, wie die Polizei berichtete.

Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Zeurz in der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark. Zeugen werde ersucht sich bei der Polizei Gallneukirchen, Tel. 059133/4330, zu melden.

