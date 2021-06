Unbekannte verprügelten Mann auf dem Nachhauseweg

Der 32-Jährige war gegen 0.35 Uhr in Unterweitersdorf auf dem Nachhauseweg. Plötzlich wurde er im Bereich der Bushaltestelle vor einem Bankinstitut, Höhe Untere Dorfstraße 2, von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert. Diese waren kurz zuvor aus einem Taxi ausgestiegen, so die Polizei in einer Aussendung. Die Männer beschimpften den 32-Jährigen in ausländischem Akzent, schlugen ihm mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht und traten ihn mit den Füßen. Anschließend liefen sie davon. Der 32-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.