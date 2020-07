Als die Fahrzeuge während des Entladens unbeaufsichtigt waren, schlugen die Täter mit einem Flachwerkzeug die Seitenscheiben der abgestellten Wohnwagen und Wohnmobile beifahrerseitig auf und gelangten so in die Fahrzeuge. Dort stahlen sie Notebooks, iPads, Mobiltelefone, Geldbörsen samt Bargeld und diverse Ausweise. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.