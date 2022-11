Unbekannte sprengten in Rohrbach Briefkasten

Die Täter warfen zwischen Donnerstag und Freitag zwei Böller in den Briefkasten bei einem Haus in Julbach. Mindestens einer davon explodierte und sprengte den Briefkasten aus Edelstahl von der Hausmauer. Dieser kam völlig beschädigt in einer Entfernung von etwa 10 Metern in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Ein Böller dürfte nicht gezündet haben, da er ebenfalls in der Wiese gefunden werden konnte.