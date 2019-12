Ihren letzten Arbeitstag am gewohnten Standort hatten am Freitag die Beschäftigten der Bezirksbauernkammern Freistadt und Perg. Am Wochenende wurden Möbel und Computer in den neuen Standort nach Hagenberg übersiedelt, wo die fusionierte Kammer der beiden Bezirke ab sofort ihren Sitz hat. Für heute Nachmittag ist hier die erste gemeinsame Dienstbesprechung angesetzt, morgen läuft der Betrieb voll an. Damit ist die Fusion der beiden Bezirke vollzogen.