Mühlviertler Gemeinde im Zwist mit Bezirksbehörde

Gar nicht gut zu sprechen ist Kefermarkts Bürgermeister Herbert Brandstötter derzeit auf die Bezirkshauptmannschaft Freistadt. Diese hat nämlich einen Vorstoß der Gemeinde, die Feldaist auf einer Strecke von rund einem Kilometer von Ufergehölz zu befreien, untersagt. „Wenn beim nächsten Hochwasser Schäden am Eigentum unserer Bürger entstehen, trägt die Verantwortung eindeutig die Bezirkshauptmannschaft. Wir haben uns bemüht, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, aber bei uns haben offenbar Landschaftsbild und Naturhaushalt einen höheren Stellenwert als die Menschen, die hier leben“, sagt Brandstötter.

Bereits mehrfach habe sich der Abschnitt der Feldaist südlich des Ortskerns als problematisch erwiesen. „Schon des öfteren entstand bei einem Feldaist-Hochwasser binnen kürzester Zeit ein Rückstau, der bis in die Ortspassage zurückreichte“, so Brandstötter. Fotos aus den Jahren 2013 und 2015 würden dies belegen. Deshalb suchte die Gemeinde im März darum an, das Ufer beidseitig zu roden, um die Abfließgeschwindigkeit zu erhöhen.

Doch bereits bei den mündlichen Verhandlungen vor Ort habe die Naturschutzbehörde wenig Bereitschaft gezeigt, dieses Ansinnen zu genehmigen. „Ich habe sehr eindringlich auf die problematische Situation hingewiesen“, sagt Brandstötter im OÖN-Gespräch.

Es gehe bei dem von Brandstötter kritisierten Bescheid nicht um die Verhinderung sondern im Gegenteil um eine Verbesserung des Hochwasserschutzes, entgegnet Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger. Sie verweist dazu auf einen neuen Gefahrenzonenplan, der im Jänner vorliegen soll: „Dann haben wir ein Gesamtbild der Situation und können entscheiden, welche Schutzmaßnahmen wir brauchen.“ Das Abholzen des Ufers alleine wäre jedenfalls zu wenig.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kefermarkt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.