Dass die Bewohner der Ortschaft Seitelschlag in der Gemeinde Ulrichsberg mit dem geplanten Hotel am Golfpark keine Freude haben, dokumentierten sie mit ihren Unterschriften gegen das Projekt. Nun reiste auch Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) ins Mühlviertel, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er lässt ebenfalls kein gutes Haar an dem Projekt. Wie berichtet, plant ja die Schröcksnadel-Gruppe gemeinsam mit dem Stift Schlägl 73 Appartements mit insgesamt 330 Betten.