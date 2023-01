Umweltbewusste Schüler beim Staatsoberhaupt

Neben einer Führung durch die Präsidentschaftskanzlei stand auch ein persönliches Treffen mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen auf dem Programm. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten dabei die Projekte "Müllchallenge" und "Clean Danube", mit denen sie sich besonders um eine saubere Umwelt verdient gemacht haben. Darüber hinaus beschäftigten sie sich in verschiedensten Unterrichtsfächern mit der Problematik Plastikmüll, der Anwendung von Kunststoff im Alltag sowie Gefahren von Mikroplastik im Boden, in den Gewässern und in der Nahrung.

Dieser Einsatz imponierte auch dem Staatsoberhaupt, was wohl mit ein Grund dafür war, dass der Bundespräsident nach dem offiziellen Termin noch besonders viel Zeit für Fragen und gemeinsame Fotos widmete.

