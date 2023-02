Umstrittene 30er-Tafeln wurden adaptiert

In Gesprächen mit der BH Perg erreichte die Gemeinde, dass die zeitliche Begrenzung des Tempolimits auf die Zeit von 7 bis 18 Uhr geändert wurde. Eine entsprechende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft wurde der Gemeinde Freitagmittag zugestellt und die Schilder noch am Nachmittag mit der neuen Zeitangabe versehen. „Schön, wenn nach unzähligen Telefonaten und Gesprächen am Ende ein gutes Ergebnis steht“, sagt Bürgermeister Andreas Derntl (VP) über die erzielte Lösung.