Umkämpftes Derby endete mit Punkteteilung

Mit einem Unentschieden endete für die ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen am Sonntag die erste Runde im Unteren Play-off der Tischtennis-Bundesliga. Im Derby gegen Muki Ebensee erlebten die Fans im MS-Turnsaal Mauthausen einen echten Sport-Krimi.

Zunächst brachte Kapitän Bernhard Kinz-Presslmayer die Hausherren mit einem 3:1-Sieg gegen Ivan Karabec in Führung. Simon Oberfichtner musste sich im Anschluss dem an diesem Tage unschlagbaren Christian Wolf 1:3 geschlagen geben. Martin Leonhartsberger verlor gegen den HSZ-Sportler Jonas Promberger 0:3, das Doppel ging danach wieder mit 3:0 an das Mauthausen-Duo Kinz-Presslmayer / Leonhartsberger.

Beim Stand vom 2:2 lieferten sich Kinz-Presslmayer und Wolf einen offenen Schlagabtausch. Bei 1:1 konnte der Mauthausner einen Satzball nicht verwerten, auch der vierte Satz ging im Nachspiel an Wolf und so stand es vor dem letzten Match 3:2 für Ebensee. Mit einem beeindruckenden 3:0 gegen Karabec rettete Simon Oberfichtner schließlich das Remis für die Mühlviertler. Die nächste Bundesliga-Runde findet in einem Monat statt: Da trifft Mauthausen am 17. Oktober auswärts auf Feldkirchen, am 18. Oktober folgt ein Heimspiel gegen Flötzersteig.