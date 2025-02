Um keinen Drink verlegen: Mühlviertler Mischungen bereichern gut sortierte Bars

Die Wartezeit auf laue Sommernächte verkürzen Anita Kuglerin, Imkerin aus Leopoldschlag, und Nicole Binder, Saftmacherin aus Hirschbach, mit einem sprudelnden Genuss, der vor allem Damen bestens munden sollte: dem "Sommerstich".

Honigwein mit Spritz-Effekt

Als leidenschaftliche Imkerin suchte Anita Kugler nach einem Weg, ihren selbstproduzierten Met mit einem innovativen Etwas zu veredeln. Fündig wurde sie bei Saftmacherin Nicole Binder. In Kombination mit einem speziellen Melissensirup und anderen hochwertigen regionalen Zutaten entstand eine elegante Frische, die den Sommerstich zu einem sprudelnden Genusserlebnis macht. Abgefüllt wird die fruchtig-sprudelnte Mischung in einer praktischen 200 ml Piccoloflasche.

Mit ihrer Kreation möchte Anita Kugler allen Damen ein Getränk präsentieren, das für jeden Anlass passend ist - sei es ein entspannter Nachmittag im Garten, ein geselliges Treffen mit Freundinnen oder eine festliche Feier. Der Sommerstich ist direkt über den Onlineshop der Imkerei Anita Kugler erhältlich und findet auch in ausgewählten Gasthäusern in der Region Freistadt seinen Platz auf der Getränkekarte.

Ein "Woikal" Pfefferminz

Eine ebenso markante Geschmacksrichtung, freilich aus einer ganz anderen Richtung, bedient das "Linzer Woikal". Entstanden ist dieser Pfefferminzlikör aus einer Wette, die der Wartberger Mostproduzent, Fruchtsafthersteller und Schnapsbrenner Markus Mairinger mit seiner 18-jährigen Tochter Theresa einging. Die feiert nämlich gerne im Freundeskreis. Eine Hauptzutat an diesen Abenden war bislang oft ein beliebter Pfefferminzlikör aus der deutschen Hauptstadt. Papa Markus beobachtete das und meinte etwas übermütig: "Das kann ich ganz easy nachbauen."

Theresa nahm ihn beim Wort. Also musste Mairinger den Beweis antreten. Nach einigen Versuchen und Verkostungen war der Likör perfekt: Erfrischender Minzegeschmack, 18 Prozent Alkohol, süß aber nicht zu süß. Schnell war man sich bei der Namensgebung einig. Linz musste sowieso mit einem eigenen Getränk beglückt werden und da die Luft in Linz viele Jahre ein ganz eigenes Thema ist, fiel die Wahl auf "Linzer Luft". Nur hatte man dabei die Rechnung ohne den sprichwörtlichen Wirt gemacht. Weil: juristisches Ungemach, Urheberrecht und so. Deshalb wurde aus der "Linzer Luft" das "Linzer Woikal". Die kreativen Köpfe von "Green Machine Tattoo" entwarfen dazu ein pfiffiges Design und schon war der Drink für die Landeshauptstadt fertig.

Serviert wird der Likör in einigen Linzer Lokalen und Clubs (Remembar, Linzer Alm) ebenso wie bei verschieden Handelspartnern sowie über den eigens aufgezogenen Online-Shop.

